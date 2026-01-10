Inter Napoli novità nell’emergenza per Chivu! Darmian rimanda il rientro in campo ma c’è un’importante novità tra i possibili convocati

In vista della sfida tra Inter e Napoli, si registra un aggiornamento sulle condizioni dei giocatori. Chivu si avvicina alla convocazione dopo un periodo di emergenza, mentre Darmian ha posticipato il rientro in campo. Tra i possibili convocati, ci sono novità importanti che potrebbero influenzare la formazione. La partita si presenta come un’occasione chiave per entrambe le squadre in un momento cruciale della stagione.

Inter News 24 Inter Napoli, in vista del big match della 20a giornata di Serie A Chivu recupera un’importante pedina! Resta assente, invece, Darmian. Si avvicina sempre di più il match che potrebbe avere un impatto significativo sulla corsa scudetto dell’ Inter. Domani i nerazzurri affronteranno il Napoli in una sfida cruciale per il campionato, e le emergenze non mancano né tra le fila del club partenopeo né tra quelle dei meneghini. Come riportato da Sky Sport, ci sono novità importanti per Cristian Chivu, che potrà contare su qualche opzione in più. Un recupero a sorpresa arriva dall’ Inter: Andy Diouf, che ha saltato le ultime due partite a causa di un’influenza, è finalmente tornato a disposizione del tecnico rumeno. 🔗 Leggi su Internews24.com

