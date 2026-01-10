Infortunati Inter novità su Darmian e Dumfries | l’annuncio di Chivu non è passato inosservato
Durante la conferenza stampa pre Napoli, Chivu, tecnico dell’Inter, ha aggiornato sui tempi di recupero di Darmian e Dumfries, attualmente infortunati. Le novità fornite dal mister offrono chiarimenti sulla loro ripresa e sui possibili ritorni in campo nelle prossime settimane. Questo aggiornamento è importante per valutare le disponibilità della squadra in vista delle prossime sfide ufficiali.
Inter News 24 Infortunati Inter, Chivu, tecnico dei nerazzurri, ha fatto il punto sui rientri di Darmian e Dumfries nella conferenza stampa pre Napoli. Nel corso della conferenza stampa pre Napoli-Inter, Chivu ha fatto anche il punto sulle condizioni di Dumfries e Darmian: SU DARMIAN, SUL RIENTRO DI DUMFRIES E SU QUANTE PARTITE DI FILA PUO’ FARE LUIS HENRIQUE – « Giocare ogni 3 giorni non è semplice, ma abbiamo soluzioni e alternative, ci inventeremo qualcosa come sempre. Gli allenatori devono esser abituati a sistemare i problemi e a non crearli. Questo non vuol dire che non dica la mia opinione e quello che penso nelle sedi opportune, ma non vengo mai a piangere per quello che ho o non ho. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Infortunati Inter, al lumicino le chance di recupero di Darmian e Dumfries col Pisa: la spiegazione di Chivu
Leggi anche: Infortunati Inter, Dumfries e Darmian verso il forfait anche con l’Atletico: dietro ci sarebbe una richiesta specifica fatta da Chivu
Inter, pienamente recuperati Darmian e Diouf. Le ultime sulle condizioni di Frattesi e Martinez - Chivu sorride perché finalmente ha delle alternative a destra da usare a gara in corso se Luis Henrique non dovesse farcela ... msn.com
Infortunati Inter, Acerbi recuperato! Quando tornano Bonny e Darmian - Proseguono i preparativi in casa Inter, squadra che domenica 4 gennaio ospiterà il Bologna in casa ... fantamaster.it
FLASH | Infortunati Inter, stop Frattesi! Il verdetto su Bonny, Darmian e Diouf - Novità importantissime dal quartier generale dell'Inter in vista del turno infrasettimanale ed ... fantamaster.it
Schira: “L’Inter ha La Rosa migliore del campionato, il Napoli ha l’allenatore più bravo. Il Napoli senza infortunati se la gioca alla pari con l’Inter, oggi però c’è questa situazione di emergenza. Per me se il Napoli non perde a Milano il duello tra Inter e Napoli ci x.com
L'infermeria dell'Inter inizia a svuotarsi Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dei giocatori infortunati, partendo proprio dall'ex Parma Bonny, già integrato parzialmente in gruppo sabato scorso, dovrebbe rientrare tra i convocati della trasferta - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.