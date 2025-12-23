L’Inter dovrà fare a meno di Darmian nel prossimo impegno, con Chivu in emergenza sulla fascia destra. Dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, la squadra si concentra sulle prossime sfide, affrontando le criticità e cercando di migliorare la propria posizione in campionato. La situazione richiede attenzione e adattamenti, mantenendo l’obiettivo di continuare a competere al massimo livello.

La sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna è passata in archivio e per l’Inter è tempo di guardare avanti. L’obiettivo è quello di lasciarsi alle spalle la debacle patita con i felsinei, continuando a rimanere davanti a tutti in campionato. I nerazzurri sanno di dover mettere in cascina 3 punti pesanti nel prossimo turno, in modo tale da concludere al meglio l’anno 2025. La prossima gara è quella con l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. Un duello estremamente delicato, contro una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma grazie al cambio di allenatore. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, slitta il rientro di Darmian: Chivu in emergenza sulla destra

Leggi anche: Dumfries Inter, rientro incerto e nodo caviglia: Chivu aspetta segnali, Darmian può tornare presto

Leggi anche: Chivu Inter, emergenza in difesa: Dumfries e Darmian out, ma Mkhitaryan torna in gruppo! Le ultime

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calhanoglu ok per la Supercoppa. Acerbi, rientro slitta? Le ultime; Inter, il punto sugli infortunati: Zielinski ok, slitta ancora il rientro di Darmian; Infortunati Inter Acerbi e Darmian saltano anche la trasferta con l’Atalanta! Ecco quando potrebbero rientrare; Frattesi reclama spazio, beffa Juve? Le condizioni di Zielinski: le top news delle ore 13.

Inter, Chivu fa la conta degli infortunati: Acerbi e Darmian verso il rientro nel 2026 - Dopo l’eliminazione in semifinale per mano del Bologna in Supercoppa Italiana, l’Inter. tuttomercatoweb.com