Conte ennesima stoccata all’Inter | Arbitri? Vedete cos’è successo al…
Conte. Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’ Eintracht Francoforte, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è tornato a soffermarsi su uno dei temi più caldi del momento: la direzione arbitrale, in Italia e in Europa. In conferenza stampa, l’allenatore ha lanciato un messaggio chiaro, sottolineando come il clima attorno agli arbitri sia diventato eccessivamente teso e difficile da gestire: “ Gli arbitraggi europei superiori a quelli della Serie A? Lasciamo stare gli arbitri. Appena qualcuno solleva un problema, li mandiamo in confusione. Al primo soffio di vento, vedete cos’è successo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Altre letture consigliate
Separazione delle carriere, l’ennesima porcata firmata governo Meloni e dal ministro Nordio. Il vero obiettivo? Ce lo spiega il presidente Giuseppe Conte #M5S #giustizia Vai su Facebook
Conte, ennesima frecciata contro l'Inter e...Inzaghi: "E' la più forte. Per me poteva..." - X Vai su X
Ennesima figuraccia di Conte: accusa la premier di fuggire. Ma Meloni era andata ai funerali dei carabinieri uccisi... - "Capisco l'imbarazzo per l'aumento della pressione fiscale, l'innalzamento dell'età pensionabile e il no alla tassa sugli extraprofitti delle banche mentre spendono tutto in armi. Da iltempo.it