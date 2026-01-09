Napoli Conte cambia contro l’Inter | doppia mossa per sorprendere Chivu

In vista del match tra Napoli e Inter, Antonio Conte potrebbe apportare modifiche alla formazione, adattandosi alle condizioni dei giocatori del Napoli. La strategia sarà influenzata dalla recente forma delle due squadre, con l’obiettivo di sorprendere l’avversario e preparare al meglio la gara più importante della stagione. Queste variazioni potrebbero risultare decisive nel risultato finale, evidenziando l’importanza della scelta tattica in un appuntamento così rilevante.

In vista del delicatissimo e importantissimo big match contro l' Inter, mister Antonio Conte potrebbe optare per alcuni importanti cambi di formazione, frutto dello stato di forma dei giocatori della rosa del Napoli. Nello specifico, potrebbe cambiare totalmente la corsia mancina azzurra: ritorno di Juan Jesus in difesa, recupero della titolarità da parte di Leonardo Spinazzola sulla corsia e (come opzione meno probabile) un recupero lampo di David Neres. Napoli, sinistra rivoluzionata: contro l'Inter tornano due veterani. Il pareggio rimediato contro il Verona ha lasciato un grandissimo senso di amarezza.

Gazzetta dello Sport: “Inter-Napoli, Conte contro Chivu: stili opposti al tavolo scudetto” - Napoli, difficilmente Antonio Conte e Cristian Chivu si fermeranno a condividere riflessioni distese. napolipiu.com

Conte cambia il Napoli: due novità sembrano certe contro l'Inter - Lo aveva già annunciato Conte dopo la vittoria con la Lazio a Roma con un discorso ampio relativo a gennaio. tuttonapoli.net

Laudisa annuncia: "Napoli ancora su #Raspadori! Prima scelta di Conte e l'entourage apre" x.com

Inter-Napoli, Conte avrà di nuovo a disposizione 2 azzurri Beukema ha superato l’infortunio e Mazzocchi ha scontato la squalifica rimediata a Roma Li fareste giocare a Milano Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al - facebook.com facebook

