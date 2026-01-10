Inter-Napoli Chivu studia le contromisure | dubbi a destra

L’attesa per Inter-Napoli cresce, sfida cruciale per entrambe le squadre. Per l’Inter, questa partita rappresenta un’opportunità per consolidare la posizione in classifica e rispondere alle recenti difficoltà. Chivu analizza le possibili strategie, concentrandosi sulle contromisure, con particolare attenzione alla zona destra del campo, dove potrebbero emergere dubbi e spunti di riflessione in vista del match.

Inter-Napoli è alle porte e per l’ Inter è una partita che pesa doppio. Dopo il passo falso del Milan, vincere significa allungare e respingere l’assalto della squadra di Antonio Conte. Per Cristian Chivu non sono ammessi errori. Alla vigilia, il nodo principale resta tattico. L’Inter non intende stravolgere l’undici, ma la fascia destra è sotto osservazione. Sarebbe la prima vera prova ad alta tensione per Luis Henrique, chiamato all’esame di maturità contro un avversario che punterà proprio su quel lato. La fiducia c’è, ma i dubbi restano: l’assenza prolungata di Denzel Dumfries pesa e le recenti manovre di mercato lo confermano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

