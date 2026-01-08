Inter-Napoli Chivu studia la sorpresa | Bisseck a destra

L’attesa per il match tra Inter e Napoli cresce in vista di un confronto che potrebbe influenzare significativamente la lotta scudetto. Chivu valuta attentamente le strategie, con Bisseck posizionato a destra per sorprendere gli avversari. San Siro si prepara a una serata decisiva, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza in una sfida che rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre.

San Siro si prepara alla notte che può indirizzare la corsa scudetto. Domenica sera Inter contro Napoli, con una classifica che pesa: nerazzurri avanti di quattro punti e margini che, in caso di successo interno, diventerebbero psicologicamente pesanti per gli azzurri. Cristian Chivu prepara la formazione dei titolari “intoccabili”. In porta Yann Sommer; difesa con Francesco Acerbi centrale, Manuel Akanji a destra e Alessandro Bastoni a sinistra. A centrocampo spazio a Federico Dimarco, Piotr Zieli?ski, Hakan Çalhano?lu e Nicolò Barella. Il punto interrogativo è sulla fascia destra. Con Denzel Dumfries indisponibile, prende quota una soluzione a sorpresa: Yann Bisseck esterno a tutta fascia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

