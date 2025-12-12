Infortuni Inter tante assenze per Chivu | il tecnico romeno studia le contromisure

L'infortunio di diversi giocatori chiave sta influenzando l'Inter, costringendo Chivu a cercare soluzioni alternative. Il tecnico romeno sta valutando strategie come rilanci, adattamenti e rotazioni mirate per ridurre al minimo l’impatto delle assenze sulla squadra e mantenere alta la competitività.

Inter News 24 Infortuni Inter, Chivu valuta le alternative: tra rilanci, adattamenti e rotazioni mirate, l'Inter punta a limitare l'impatto delle assenze. Nuova emergenza in casa Inter, che deve fare i conti con due assenze pesanti. Francesco Acerbi, difensore centrale di grande esperienza, e Hakan Calhanoglu, regista e perno del centrocampo nerazzurro, si aggiungono a una lista di indisponibili già piuttosto lunga, che comprende Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Palacios e Di Gennaro, tutti alle prese con problemi fisici di diversa entità. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, Cristian Chivu, tecnico rumeno alla guida della squadra, avrebbe già individuato le contromisure per ridurre al minimo l'impatto delle assenze.

