Dopo il successo rotondo sul Como in campionato, l’Inter è pronta a tornare in campo in Champions League affrontando gli ultimi vincitori della Premier League, il Liverpool. Una partita molto importante per i nerazzurri per quello che riguarda il cammino della squadra di Cristian Chivu. Nuova assenza in casa Inter (Ansa Foto) – tvplay.it Il Liverpool arriva da un momento non semplice tra campionato e Champions League con la squadra di Arne Slot che sta facendo fatica a replicare quanto di buono fatto durante lo scorso anno. La partita di San Siro sarà un crocevia fondamentale per la squadra inglese che ha già collezionato due sconfitte nella massima competizione continentale. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Tegola Inter, nuovo ko e problema di formazione per Chivu