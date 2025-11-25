Ordine sul derby | L’Inter ha ceduto lo scettro di Milano Chivu? Il bilancio è troppo pesante…

Inter News 24 Le parole di Franco Ordine, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Franco Ordine ha parlato su Il Giornale la sconfitta dell’ Inter nel derby. LA SCONFITTA NEL DERBY – L’Inter gioca il derby, scolpisce due legni, si fa parare un rigore dal mostruoso Maignan e cede lo scettro di Milano, ancora una volta, dopo quelli della passata stagione, al Milan grazie alla stoccata di Pulisic all’alba della ripresa. Per Chivu è la quarta sconfitta in stagione, un bilancio troppo pesante, per il Milan 12esimo risultato utile e secondo posto dietro la Roma (col Napoli). 🔗 Leggi su Internews24.com

