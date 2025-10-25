Napoli Inter Careca gioca il big match del Maradona | La squadra di Conte non è quella che ha giocato in Olanda Contro i nerazzurri un giocatore sarà decisivo

Calcionews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Inter, l’ex attaccante azzurro Careca ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ si è soffermato sul big match previsto in serata. Careca è stato uno dei bomber che hanno fatto meglio in Italia, contribuendo a fare diventare ancora più grande il Napoli di Maradona. Oggi su La Gazzetta dello Sport c’è una sua intervista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

