Napoli Inter Careca gioca il big match del Maradona | La squadra di Conte non è quella che ha giocato in Olanda Contro i nerazzurri un giocatore sarà decisivo
Napoli Inter, l’ex attaccante azzurro Careca ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ si è soffermato sul big match previsto in serata. Careca è stato uno dei bomber che hanno fatto meglio in Italia, contribuendo a fare diventare ancora più grande il Napoli di Maradona. Oggi su La Gazzetta dello Sport c’è una sua intervista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Matteo Politano suona la carica prima di Napoli-Inter L’esterno partenopeo ha lanciato un messaggio a tutto l’ambiente, invitando all’unione in questo complicato momento #Napoli #Politano #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
Careca ci crede: "Napoli mio, non ti deprimere, ci pensa Conte. E su Ancelotti dico..." - Si potrebbe tradurre “testa pelata”, nel gergo usato qui in Brasile, ma l’ex centravanti della Seleçao e del Napoli non è cal ... Riporta msn.com
Napoli-Inter, formazioni e dove vederla oggi in TV: Conte senza Hojlund, azzurri in cerca di riscatto - match della ottava giornata di campionato di Serie A, si disputa oggi al "Maradona" a partire dalle 18:00 ... fanpage.it scrive
Napoli-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Napoli- Da sport.virgilio.it