Napoli infortunio serio per il titolarissimo del Milan | salta il big match di Supercoppa?

Lunedì sera di totale tranquillità per il Napoli, con i tifosi azzurri che possono sedersi comodamente sul divano per gustarsi le restanti partite di Serie A dopo la convincete vittoria di ieri contr la Juventus. Un occhio di riguardo soprattutto sul Milan, impegnato proprio in questi minuti contro il Torino. I rossoneri, avversari del Napoli nella lotta Scudetto e presto anche nella semifinale di Supercoppa, hanno perso per infortunio uno dei loro grandi protagonisti: Rafael Leao. Problema all’adduttore per Leao: a rischio la sfida di Supercoppa con il Napoli?. In un primo tempo decisamente deludente per il Milan, con il Torino avanti per 2-1, ad aggiungere ulteriore negatività ai rossoneri ci ha pensato Leao. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it