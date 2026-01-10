Insegnanti chiamano la madre di uno studente perché ha forti mal di testa Muore in ospedale dopo emorragia
Un ragazzo di 12 anni, residente ad Anzio e appassionato di calcio con la squadra Grifone Soccer, ha subito un grave malore. Dopo essere stata chiamata dall'insegnante per forti mal di testa, la madre ha portato il figlio in ospedale, dove è deceduto a causa di un’emorragia. La comunità si stringe intorno alla famiglia di un ragazzo in buona salute, la cui routine quotidiana è stata improvvisamente interrotta da questa tragedia.
Aveva 12 anni, viveva ad Anzio e giocava nella Grifone Soccer. Un ragazzo in salute, con una routine fatta di scuola, allenamenti, amici. Dopo le vacanze di Natale, era tornato in classe come tutti, lunedì 7 gennaio. Niente lasciava presagire quanto sarebbe accaduto di lì a poco. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
