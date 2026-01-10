Insegnanti chiamano la madre di uno studente perché ha forti mal di testa Muore in ospedale dopo emorragia

Un ragazzo di 12 anni, residente ad Anzio e appassionato di calcio con la squadra Grifone Soccer, ha subito un grave malore. Dopo essere stata chiamata dall'insegnante per forti mal di testa, la madre ha portato il figlio in ospedale, dove è deceduto a causa di un’emorragia. La comunità si stringe intorno alla famiglia di un ragazzo in buona salute, la cui routine quotidiana è stata improvvisamente interrotta da questa tragedia.

