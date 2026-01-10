Infortunio Ferguson si ferma il calciatore della Roma nel corso della sfida contro il Sassuolo | le condizioni
Durante la partita tra Roma e Sassuolo, l’attaccante Ferguson si è infortunato, rendendo necessaria la sua sostituzione. Si tratta di un nuovo episodio che aggrava l’emergenza offensiva della squadra giallorossa. Le condizioni di Ferguson saranno monitorate nei prossimi giorni per valutare l’entità del problema e i tempi di recupero.
Infortunio Ferguson. l’attaccante costretto al cambio in Roma Sassuolo: nuovo infortunio per l’attaccante giallorosso L’emergenza offensiva della Roma continua a complicarsi. Durante il match contro il Sassuolo, al 38’, Evan Ferguson è stato costretto a lasciare il campo a causa di un fastidio alla zona lombare della schiena, accusato dopo un duro colpo ricevuto in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
