Dybala Roma Gasperini svela le condizioni della Joya in vista della sfida contro il Como | ecco le parole

Gian Piero Gasperini ha aggiornato sulle condizioni di Paulo Dybala in vista della sfida di domani sera contro il Como. Il tecnico ha fornito dettagli sulla forma dell’attaccante argentino, preparando il terreno per una partita importante. Ecco le parole di Gasperini e le ultime novità sulla Joya in vista dell’incontro.

Dybala Roma, Gasperini in conferenza fa il punto sulla Joya per la partita contro il Como: ecco cosa ha detto il tecnico Alla vigilia della sfida contro il Como, in programma domani sera alle 20:45, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. L'allenatore della Roma ha fatto il punto sulla condizione della squadra, soffermandosi

