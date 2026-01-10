Infortunati Juve | Kelly recuperato per la Cremonese cosa succede invece per Conceicao Le ultime dalla Continassa a -2 dal match

A due giorni dalla sfida contro la Cremonese, si aggiornano le condizioni dei giocatori infortunati della Juventus. Kelly è pienamente recuperato e disponibile per la partita, mentre le condizioni di Conceicao restano da valutare. Ecco le ultime notizie dalla Continassa, con focus sulle scelte di formazione e sulle possibili variazioni in vista del match.

Infortunati Juve: Kelly è totalmente recuperato per il match con la Cremonese, diversa la situazione invece di Conceicao. Le ultime dalla Continassa. La Juve serra i ranghi e intensifica la preparazione sui campi della Continassa, focalizzata totalmente sull’obiettivo dei tre punti nel posticipo di lunedì sera contro la Cremonese. A meno di quarantotto ore dal fischio d’inizio, la seduta odierna ha fornito indicazioni fondamentali per Luciano Spalletti, delineando con chiarezza chi potrà essere della partita. Secondo quanto riportato puntualmente dal giornalista Marco Baridon tramite il suo profilo X, arrivano notizie in chiaroscuro per quanto riguarda i recuperi degli infortunati, con un rientro prezioso e una conferma negativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

