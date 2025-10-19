Si ribalta con l' auto alla barriera Ghisolfa sull' A4 | grave 25enne
Milano, ore 5.30 di domenica mattina. Un’auto si è ribaltata lungo l’A4 in direzione Torino, nel tratto tra Pero Fiera Milano e la barriera Ghisolfa, all’altezza dell’allacciamento con la tangenziale ovest (A50).Sul posto ambulanza e automedicaNell’incidente è rimasta coinvolta una persona di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
