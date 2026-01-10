Incidente a Erbusco si ribalta con l’auto | grave 27enne bergamasco

Nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un grave incidente lungo l’autostrada A4 Serenissima, all’altezza dell’area Sebino Sud, nel territorio di Erbusco. Un giovane di 27 anni, residente a Bergamo, è rimasto coinvolto e si trova in condizioni critiche. L’episodio ha coinvolto un’auto che si è ribaltata, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Erbusco (Brescia), 10 gennaio 2026 – Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato all'altezza dell'area Sebino Sud, in territorio di Erbusco, lungo l'autostrada A4 Serenissima Milano-Venezia. Lo schianto, avvenuto in direzione Verona, ha coinvolto un solo veicolo. Un uomo di 27 anni residente nella bergamasca, in quel momento alla guida, è rimasto seriamente ferito. Per lui è stato necessario l'intervento dell' elisoccorso abilitato al volo notturno. Successivamente è stato portato in elicottero all' Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici del Pronto Soccorso, dopo i primi accertamenti, gli hanno diagnosticato fratture al bacino e agli arti inferiori.

