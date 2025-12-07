Incidente si ribalta con l' auto | 43enne grave in ospedale
Brutto incidente nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre a Trezzo sull'Adda. Un uomo di 43 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essersi ribaltato con l'auto.L'incidente e i soccorsiL'incidente si è verificato intorno alle 2.30 sulla Sp Cassanese nord dove, per cause ancora. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
