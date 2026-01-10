Inchiesta urbanistica Milano Boeri e altri sei rinviati a giudizio per abusi edilizi nel caso BoscoNavigli difesa | Il fatto non sussiste

Un’inchiesta urbanistica a Milano coinvolge Stefano Boeri e altri sei professionisti e funzionari del Comune, rinviati a giudizio per presunti abusi edilizi relativi al progetto BoscoNavigli. La difesa sostiene che Boeri ha agito come semplice progettista e chiede l’archiviazione, affermando che il fatto non sussiste. La vicenda solleva questioni sulla corretta interpretazione delle responsabilità in ambito edilizio e urbanistico.

Secondo la difesa, Boeri "non ha fatto altro che il progettista (.) Possiamo fare il processo a Boeri ma è un processo inutile per questo chiedo il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste" Stefano Boeri e altri sei tra costruttori, architetti e funzionari del Comune di Milano dov.

