Inchiesta Urbanistica Milano Boeri e altri 6 rinviati a giudizio per il Bosconavigli

Stefano Boeri e altri sei soggetti, tra cui costruttori e funzionari comunali, sono stati rinviati a giudizio per presunti abusi edilizi relativi al progetto Bosconavigli a Milano. L'inchiesta della Procura riguarda le procedure urbanistiche e le autorizzazioni connesse alla realizzazione del complesso di lusso situato nell’area di Scalo San Cristoforo. Il processo affronterà questioni legate alla conformità delle opere alle normative edilizie e urbanistiche vigenti.

Stefano Boeri e altri 6 fra costruttori, architetti e funzionari del Comune di Milano dovranno affrontare un processo per abusi edilizi per la costruzione del BoscoNavigli, il progetto immobiliare di lusso di Scalo San Cristoforo a Milano finito coinvolto nelle inchieste sull’urbanistica della Procura di Milano. Dopo 2 ore di discussione degli avvocati e del pubblico ministero Paolo Filippini, la giudice Giovanna Taricco della decima sezione penale del Tribunale di Milano ha rinviato a giudizio il presidente della Triennale, l’ingegner Marco Nolli, l’ex direttore dello Sportello unico edilizia, Giovanni Oggioni, il co-progettista Giovanni Da Pozzo, il costruttore Cristoforo Giorgi, il dirigente del Comune di Milano, Andrea Viaroli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta Urbanistica Milano, Boeri e altri 6 rinviati a giudizio per il Bosconavigli Leggi anche: Inchiesta urbanistica a Milano, altri 21 a rischio processo: al centro il cantiere Giardino Segreto Isola Leggi anche: Inchiesta urbanistica, sequestrato il cantiere della torre “Unico-Brera” a Milano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crepe e buche al Tribunale di Monza, la presidente del palazzo di giustizia: “Serve la valutazione antisismica”. Milano: giudice, 'Boeri e altri a processo per BoscoNavigli' - Per Stefano Boeri e altri sei imputati, indagati a vario titolo per lottizzazione abusiva e presunte irregolarità ... iltempo.it

