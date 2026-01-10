Inaugurato il Nido Parco a Sassuolo i posti comunali salgono a 70

È stato inaugurato il nuovo Nido Parco a Sassuolo, portando i posti comunali a un totale di 70. Un intervento che rafforza il sostegno alle famiglie e contribuisce allo sviluppo di un ambiente più attento alle esigenze dei più piccoli. La struttura rappresenta un passo importante per la comunità, offrendo spazi adeguati e servizi qualificati nel rispetto delle esigenze educative e di cura dei bambini.

"Il Nido Parco è molto più di un asilo: è il segno concreto di una città che cambia mettendo al centro le famiglie e il futuro della città". Con queste parole il Sindaco Matteo Mesini ha inaugurato oggi il nuovo Nido Parco, una struttura educativa all'avanguardia che rafforza in modo.

