Inaugurato il Nido Parco a Sassuolo i posti comunali salgono a 70

È stato inaugurato il nuovo Nido Parco a Sassuolo, portando i posti comunali a un totale di 70. Questa nuova struttura rappresenta un passo importante per il sostegno alle famiglie e lo sviluppo di servizi educativi nel territorio. Un intervento che mira a offrire un ambiente adeguato e accogliente per i bambini, contribuendo alla crescita e al benessere della comunità locale.

"Il Nido Parco è molto più di un asilo: è il segno concreto di una città che cambia mettendo al centro le famiglie e il futuro della città". Con queste parole il Sindaco Matteo Mesini ha inaugurato oggi il nuovo Nido Parco, una struttura educativa all'avanguardia che rafforza in modo.

