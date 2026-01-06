A Sassuolo apre ufficialmente il nuovo Nido Parco

Domani, mercoledì 7 gennaio, sarà inaugurato il nuovo Nido Parco di Sassuolo. Questa struttura educativa, situata in un'area verde, rappresenta un nuovo servizio dedicato ai bambini e alle famiglie della città. L'apertura mira a offrire un ambiente sicuro e accogliente, integrato nel contesto urbano, per supportare la crescita e lo sviluppo dei più piccoli.

Aprirà ufficialmente domani, mercoledì 7 gennaio, il nuovo Nido Parco di Sassuolo, una struttura educativa moderna e immersa nel verde che rafforza il sistema dei servizi per l'infanzia della città. Con questa apertura, i posti complessivi negli asili nido comunali passano da 303 a 320.

