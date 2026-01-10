In arrivo il picco dell' influenza nei bambini i consigli dei pediatri modenesi alle famiglie
In vista del picco influenzale nei bambini, i pediatri modenesi offrono consigli utili alle famiglie. È importante mantenere una corretta idratazione, pulire regolarmente il naso, garantire riposo e monitorare la febbre. Quando la temperatura supera i 38,5°C, si consiglia l'uso di antipiretici come paracetamolo o ibuprofene, sempre rispettando le dosi indicate e somministrandoli per bocca.
