In arrivo il picco dell' influenza nei babini i consigli dei pediatri modenesi alle famiglie
Con l’arrivo del picco influenzale nei bambini, i pediatri di Modena offrono consigli utili alle famiglie. È importante mantenere il bambino idratato con piccoli sorsi di liquidi, controllare regolarmente la temperatura e favorire il riposo. In caso di febbre superiore ai 38,5°C, si consiglia l’uso di antipiretici come Paracetamolo o Ibuprofene, sempre rispettando le dosi e le modalità di assunzione.
Bere spesso a piccoli sorsi, tenere pulito il naso, tanto riposo e tenere sotto controllo la temperatura corporea quando troppo elevata (ovvero quando supera i 38,5°C) con i farmaci antipiretici di uso comune come Paracetamolo o Ibuprofene, meglio se dati per bocca e sempre al dosaggio adeguato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
