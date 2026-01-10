In arrivo il picco dell' influenza nei babini i consigli dei pediatri modenesi alle famiglie

Con l’arrivo del picco influenzale nei bambini, i pediatri di Modena offrono consigli utili alle famiglie. È importante mantenere il bambino idratato con piccoli sorsi di liquidi, controllare regolarmente la temperatura e favorire il riposo. In caso di febbre superiore ai 38,5°C, si consiglia l’uso di antipiretici come Paracetamolo o Ibuprofene, sempre rispettando le dosi e le modalità di assunzione.

L’influenza è al picco, boom di accessi al pronto soccorso. Presenti anche casi Covid - Mezza provincia è a letto con l’influenza, e sembra che il picco non sia ancora arrivato. ilmessaggero.it

Picco influenza K, il vaccino è meno efficace ma attenua i sintomi e Ciccozzi "vieta" gli antibiotici - Sul picco dell'influenza K e i sintomi si è espresso Massimo Ciccozzi: "Il vaccino comunque riduce la sintomatologia ed è consigliato" ... virgilio.it

INFLUENZA STAGIONALE Picco in arrivo in Puglia e nel Foggiano - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.