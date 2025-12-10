Influenza bambini ostaggio del virus | perché dura di più e quando arriva il picco I pediatri | Vaccinateli prevenzione anche alle maestre

L'inizio anticipato della stagione influenzale 2025/2026 ha portato a una diffusione precoce dei virus respiratori tra bambini. Con i pediatri che sottolineano l'importanza della vaccinazione, si evidenzia come i piccoli siano più vulnerabili e le misure di prevenzione fondamentali per contrastare il prolungarsi dell'epidemia.

La stagione influenzale 2025?2026 parte in anticipo di circa quattro settimane e la circolazione dei virus respiratori è già sostenuta in Italia e in Europa.

