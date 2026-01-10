In Altre Parole | Massimo Gramellini inaugura il 2026 con Renzo Arbore e Toni Servillo

Dopo la pausa natalizia, Massimo Gramellini riprende questa sera, sabato 10 gennaio, la nuova stagione di In Altre Parole su La7. Il talk show affronta temi di attualità, cultura e società, offrendo un’occasione di riflessione e confronto. L’appuntamento inaugura il 2026 con ospiti come Renzo Arbore e Toni Servillo, in un programma che si propone di stimolare il dibattito in modo sobrio e approfondito.

Dopo la pausa natalizia, Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 10 gennaio, con il primo appuntamento del 2026 di In Altre Parole, il talk show che intreccia informazione, cultura e temi sociali, in onda dalle 20:30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 10 gennaio 2026. In apertura, Massimo Gramellini dialogherà con il giornalista Andrea Scanzi sui principali avvenimenti che stanno segnando l'inizio del 2026. Ad arricchire la puntata, anche una conversazione con l'attore Toni Servillo, protagonista al cinema con La Grazia, film scritto e diretto da Paolo Sorrentino, interpretazione che gli è valsa la Coppa Volpi al Festival di Venezia.

