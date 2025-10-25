Questa sera, sabato 25 ottobre 2025 alle 20:30 su La7, torna In Altre Parole, il talk di Massimo Gramellini che mescola attualità, cultura e società con il consueto equilibrio tra ironia e profondità. In studio arriveranno Lilli Gruber, Aldo Cazzullo, Erri De Luca, Jacques Charmelot, Viola Ardone, Gianni Cuperlo, Alberto Pellai e Nicole Rossi, per un confronto che attraversa i temi caldissimi della settimana: guerre, informazione, memoria, politica e disagio adolescenziale. Di seguito anticipazioni e ospiti della puntata, più una guida rapida per seguirla in tv e streaming. In Altre Parole torna sabato 25 ottobre su La7: tra gli ospiti Lilli Gruber, Aldo Cazzullo ed Erri De Luca. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - In Altre Parole stasera (25 ottobre 2025): ospiti e temi di Massimo Gramellini su La7