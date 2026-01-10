Impreca contro i carabinieri che prende a pugni | arrestato un 17enne in casa aveva una pistola

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Termini Imerese dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti in casa sua. Durante il controllo, il giovane ha reagito con violenza, colpendo gli agenti con pugni e calci. Insieme a lui, i militari hanno trovato una pistola, confermando comportamenti pericolosi. L’intervento si è concluso con l’arresto, evidenziando la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica.

Era in casa col padre, ma non è stato un deterrente. Quando i carabinieri sono entrati nel suo appartamento a Termini Imerese insospettiti da un viavai dubbio, lui li ha presi a calci, pugni e spintoni, imprecandogli contro. È finito così nei guai un 17enne, ora arrestato e accusato di resistenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

