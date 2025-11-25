Prende a pugni l'auto della ex lei scappa dai carabinieri Arrestato | aveva due coltelli

I carabinieri hanno arrestato un 46enne a Santa Maria a Vico (Caserta): ha preso a pugni l'auto della ex moglie cercando di aprire la portiera, la donna è riuscita a fuggire verso i militari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

