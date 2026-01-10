Impallomeni non ha dubbi | Inter Napoli? Ci arrivano meglio i nerazzurri ma questo non vuol dire nulla Vi spiego

Impallomeni analizza il prossimo match tra Inter e Napoli, sottolineando che, secondo lui, i nerazzurri sembrano avere qualcosa in più. Tuttavia, avverte che questa valutazione non garantisce un risultato certo. In un contesto di grande attesa, le dinamiche della sfida rimangono aperte e dipendono da molte variabili sul campo. Ecco le sue considerazioni in vista di questa importante partita di San Siro.

Inter News 24 Impallomeni, intervenuto a Tmw Radio, parla così in vista del tanto atteso big match di San Siro tra Inter e Napoli. Il big match tra Inter e Napoli si preannuncia come uno snodo fondamentale per la lotta al vertice della classifica. Secondo Stefano Impallomeni, intervenuto a TMW Radio, la squadra di Simone Inzaghi si presenta all'appuntamento con un leggero vantaggio psicofisico, sebbene i precedenti stagionali invitino alla cautela. Nonostante lo stato di forma, l'opinionista ha ricordato come la gara d'andata abbia premiato i partenopei: « Ci arriva meglio l'Inter ma non significa nulla, lo abbiamo visto all'andata.

