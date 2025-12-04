Impallomeni parla dell’Inter | In Coppa mi è piaciuta Può andare oltre Thuram e Lautaro vi spiego perché 

Inter News 24 Stefano Impallomeni ha parlato della gara dell’Inter in Coppa Italia, dichiarando anche che i nerazzurri possono andare oltre Thuram e Lautaro. Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio, rilasciando dichiarazioni importanti sull’Inter dopo la partita di Coppa Italia con il Venezia e sulla coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. INTER OLTRE LAUTARO E THURAM – « Inter molto bene, abbiamo scoperto alcuni giocatori ai margini come Diouf, che hanno dimostrato di aver dato qualcosa di positivo. E’ un’Inter che può andare oltre Lautaro e Thuram, vedendo Pio Esposito » GRANDE PROVA INTERISTA – « E’ piaciuta l’Inter, che ha cercato di intercettare un ritmo diverso. 🔗 Leggi su Internews24.com

