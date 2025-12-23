Novellino non ha dubbi | Per lo scudetto punto sull’Inter vi spiego perché

Inter News 24 . Le parole dell’ex allenatore anche sulla Supercoppa Italiana. Walter Alfredo Novellino, allenatore di grande esperienza nel panorama calcistico italiano, ha analizzato ai microfoni di TMW gli scenari del campionato all’indomani della Supercoppa vinta dal Napoli a Riad. Per quanto riguarda la lotta al vertice, l’ex tecnico della Sampdoria non ha dubbi e indica l’ Inter come la favorita assoluta. A suo giudizio, la rosa della Beneamata è strutturalmente la più completa e meglio attrezzata per conquistare il tricolore. 🔗 Leggi su Internews24.com

