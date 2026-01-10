Immigrati tra lavoro e integrazione | quante difficoltà per gli extracomunitari nel trovare una casa
L'integrazione degli immigrati nel mercato abitativo rappresenta una sfida significativa, evidenziata anche nella città di Ancona. Molti extracomunitari incontrano difficoltà nel trovare una casa adeguata, spesso legate a questioni burocratiche, economiche e di accesso alle risorse. Questa situazione sottolinea l'importanza di politiche mirate a favorire un'inclusione più equa e sostenibile, rispettando i diritti di tutti i cittadini.
ANCONA – Da Caterina Di Bitonto, co-portavoce di Europa Verde ad Ancona riceviamo e pubblichiamo: «In questa nostra bella città un’assistente familiare, badante, peruviana, assiste con amore mia madre h24, un giorno e mezzo libero la settimana. Ebbene questa donna cerca una casa in affitto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Affitto illegale per cittadini extracomunitari, in sette in una casa. Multati proprietario e affittuario
Leggi anche: Famiglia del bosco, l’USR al lavoro per trovare una scuola che accolga i figli: “Inserimento scolastico urgente”. C’è una scuola vicino alla casa famiglia
Come gli immigrati salvano l’economia e le pensioni italiane; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); New York, arrestati per immigrazione irregolare i venezuelani che festeggiavano la cattura di Nicolas Maduro.
Immigrati. Dove ce ne sono di più l’integrazione funziona meglio. I risultati di un rapporto Ocse/Ue - Un rapporto dell’Unione Europea e dell’OCSE, ‘Indicators of immigrant integration 2015: Settling in’, per la prima volta fa il ... quotidianosanita.it
Apro Formazione avvia una nuova collaborazione con l’Associazione Culturale Immigrati Alba, con l’obiettivo di attivare e sviluppare percorsi formativi e professionali dedicati all’inclusione, all’integrazione e all’accesso concreto al lavoro. Un impegno condivi - facebook.com facebook
Associazione Culturale Immigrati Alba: un 2025 di lavoro silenzioso ma decisivo per l’inclusione x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.