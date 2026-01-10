Immigrati tra lavoro e integrazione | quante difficoltà per gli extracomunitari nel trovare una casa

L'integrazione degli immigrati nel mercato abitativo rappresenta una sfida significativa, evidenziata anche nella città di Ancona. Molti extracomunitari incontrano difficoltà nel trovare una casa adeguata, spesso legate a questioni burocratiche, economiche e di accesso alle risorse. Questa situazione sottolinea l'importanza di politiche mirate a favorire un'inclusione più equa e sostenibile, rispettando i diritti di tutti i cittadini.

ANCONA – Da Caterina Di Bitonto, co-portavoce di Europa Verde ad Ancona riceviamo e pubblichiamo: «In questa nostra bella città un'assistente familiare, badante, peruviana, assiste con amore mia madre h24, un giorno e mezzo libero la settimana. Ebbene questa donna cerca una casa in affitto.

