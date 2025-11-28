Affitto illegale per cittadini extracomunitari in sette in una casa Multati proprietario e affittuario
Dall'affitto illegale alla mancata iscrizione alla Tari (Tassa sui rifiuti). In un appartamento sono stati trovati sette persone di nazionalità extracomunitaria. Questo quanto scoperto a Villalba di Guidonia da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine.La scoperta della polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domenica 23/11, Du’ Parole ospita una mente criminale. @flavia.stefanelli, Cuoca in Affitto dalla cucina di @beerstylecentocelle, ha cospirato con il nostro @matte.hc per creare un PIATTO UNICO così denso di sapore che è quasi illegale. Club Sandwich - facebook.com Vai su Facebook
GUIDONIA – Riempiono l’appartamento di extracomunitari, multati proprietario e affittuario - Nell’ambito di controlli sulle effettive presenze all’ interno di immobili, segnalati dai cittadini attraverso il box presente presso la Delegazione di Villalba, la Polizia Locale – in collaborazione ... Da tiburno.tv
Contratti di affitto falsi a favore di extracomunitari - Il giro di affari scoperto dalla Guardia di finanza di Grosseto: sei gli indagati. Lo riporta lanazione.it