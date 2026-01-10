Il tour tra le opere d’arte C’è il prof Guido Botticelli | Qui tanti miei studenti

Il tour tra le opere d’arte del prof Guido Botticelli offre un’occasione per scoprire il valore degli incontri e dei rapporti con i maestri. Per il docente, sono loro il vero sale della vita, i punti di riferimento che arricchiscono il percorso personale e professionale. In questo viaggio, si evidenzia l’importanza delle figure che hanno formato le competenze e le idee, contribuendo a un arricchimento culturale e umano.

Il sale della vita? Gli incontri, i rapporti, i maestri. Ecco, i Maestri, che scrivo con la M maiuscola. Due amici, entrambi di nome Massimiliano (pittore l'uno, ceramista l'altro), mi invitano ad un giro insieme. Non un giro qualsiasi. Un tour invece con il prof Guido Botticelli: un personaggio enorme: uno dei maggiori al mondo nel campo del restauro. 86 anni, originario di Monte Giberto, dopo un incidente accadutogli da giovanissimo si trasferì a Firenze dove è diventato Maestro d'Arte, e poi insegnante, e poi docente presso l'istituto per il restauro Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Ed ancora: collaboratore di numerose associazioni, come Il Centro Internazionale Conservazione Restauro.

