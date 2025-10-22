Tra arte e sostenibilità | l' incontro tra BMW e le opere di Valerio Berruti

Salire in giostra, un'opera d'arte ispirata ai 'carousel" con i cavallini di quando si era bambini, per celebrare un'auto che (ancora) non c'è. E che non ha neppure uno spazio tra le installazioni che attraversano il tempo dedicate a un'infanzia dove tutto può ancora accadere eppure è tradita, forse senza più speranze, nella mostra More than kids a Palazzo Reale di Milano, la più grande personale di Valerio Berruti che è un invito a guardare oltre le apparenze, a riflettere sul degrado del nostro mondo, a non smettere di stupirci per non farci travolgere dal futuro. C'è riuscita BMW, da sempre connessa col mondo dell'arte, nell'incontro More than kids meets more than car.

