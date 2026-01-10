Il tedesco si presenta Fullkrug ottimista | La numero 9 per me significa solo fare gol

Niclas Fullkrug si presenta al pubblico con entusiasmo, sottolineando che per lui il numero 9 rappresenta principalmente il capacità di segnare. Dopo l’esordio a Cagliari e il debutto a San Siro, l’attesa si concentra sul primo gol in maglia italiana. Con un inizio d’anno ricco di emozioni, il calciatore tedesco rimane ottimista, anche se confida di aver sperato in un risultato diverso contro il Genoa.

L'esordio a Cagliari, il debutto alla Scala del Calcio giovedì sera, ora l'attesa per il primo gol. L'inizio del 2026 per Niclas Fullkrug è un concentrato di emozioni ("Anche se speravo di vincere col Genoa.") e l'attaccante tedesco le ha volute raccontare ieri pomeriggio nella sua prima conferenza stampa da quando è arrivato in Italia. "Giocare a San Siro con questa maglia è stata una magia, ringrazio chi mi ha offerto questa possibilità e i tifosi che mi hanno dato un grande benvenuto - sottolinea il giocatore -. Anche l'accoglienza dei compagni di squadra è stata meravigliosa, mi hanno subito fatto sentire a mio agio".

