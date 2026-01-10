Il Teatro Massimo a caccia di nuovi spazi | un bando per la ricerca di un immobile per prove e produzioni
Il Teatro Massimo di Palermo, il più grande in Italia e tra i principali in Europa, cerca nuove soluzioni per ampliare le proprie strutture. La Fondazione ha aperto un bando per individuare un immobile da dedicare a prove e produzioni, al fine di sostenere la crescita delle attività e garantire un’offerta culturale di qualità. Questa iniziativa mira a rispondere alle esigenze di spazio e a favorire lo sviluppo delle attività teatrali della regione.
Nonostante sia il teatro più grande d’Italia e il terzo in Europa per dimensioni, il Teatro Massimo di Palermo non basta più a contenere l'aumento costante delle attività della Fondazione. I risultati delle ultime stagioni, con un incremento notevole della partecipazione di pubblico e il successo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Teatro Massimo, pubblicati nuovi bandi per formazioni giovanili - Sono il fiore all'occhiello della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, bambini e ragazzi impegnati a formarsi per un futuro in cui la musica abbia un ruolo fondamentale: sono le formazioni ... ansa.it
Un nuovo appuntamento sinfonico al Teatro Massimo di Palermo, giovedì 8 gennaio alle 20.30 con la Missa solemnis. Info e biglietti. - facebook.com facebook
