Il Teatro Massimo a caccia di nuovi spazi | un bando per la ricerca di un immobile per prove e produzioni

Il Teatro Massimo di Palermo, il più grande in Italia e tra i principali in Europa, cerca nuove soluzioni per ampliare le proprie strutture. La Fondazione ha aperto un bando per individuare un immobile da dedicare a prove e produzioni, al fine di sostenere la crescita delle attività e garantire un’offerta culturale di qualità. Questa iniziativa mira a rispondere alle esigenze di spazio e a favorire lo sviluppo delle attività teatrali della regione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.