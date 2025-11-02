Anche l' Arma dei Carabinieri a caccia di immobili in affitto | si cercano nuovi spazi per tre caserme
Cercasi immobili in affitto per ospitare tre caserme dei Carabinieri. Questo è quanto si evince dalle indagini di mercato avviate dalla Prefettura di Ravenna, nell'ambito dei piani di razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di riduzione dei costi relativi alle locazioni passive. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
Il Com. Gen. dell’Arma Salvatore Luongo, a nome suo e di tutti i #Carabinieri, esprime profondo cordoglio alla @poliziadistato e ai familiari del collega deceduto questa notte in un incidente a Torre del Greco (NA). All’agente rimasto ferito, gli auguri di una pro - X Vai su X
Al Museo Storico dell’Arma, una domenica dedicata alle famiglie! Partecipa all’evento “Il Museo in Famiglia”: dalle 8:00 alle 13:00 di domani, 2 novembre 2025, al Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri in Piazza Risorgimento, a Roma. All’ingresso riceverai - facebook.com Vai su Facebook
"Arma, servono caserme". Prefettura cerca immobili - E così la Prefettura avvia cinque indagini di mercato, in altrettanti Comuni, per la ricerca di immobili da affittare ed ... ilrestodelcarlino.it scrive
Una nuova casa per l’Arma. Cominciata la selezione per trovare caserme - Il bando della Prefettura: i proprietari possono inoltrare la loro candidatura. Secondo lanazione.it
Immobili in affitto per Polizia e Arma - Una nuova casa in affitto per gli agenti di Polizia e carabinieri. Riporta ilgiorno.it