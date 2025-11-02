Anche l' Arma dei Carabinieri a caccia di immobili in affitto | si cercano nuovi spazi per tre caserme

Ravennatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cercasi immobili in affitto per ospitare tre caserme dei Carabinieri. Questo è quanto si evince dalle indagini di mercato avviate dalla Prefettura di Ravenna, nell'ambito dei piani di razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di riduzione dei costi relativi alle locazioni passive. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

