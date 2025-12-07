De Vanna | Spalanchiamo porte e finestre all' esterno vorrei un Pd più forte e un po' più civico

“Un Pd più forte e un pò più civico, che spalanchi porte e finestre per dialogare con l'esterno, ovvero le reti associative, i luoghi di lavoro e il terzo settore”. È questa la ricetta di Francesco De Vanna, segretario cittadino del Partito Democratico e Assessore ai Lavori Pubblici e alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

