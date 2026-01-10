Il ritorno di Jujutsu Kaisen ha mandato in tilt Crunchyroll

A gennaio, Crunchyroll ha registrato un notevole aumento di attenzione grazie al ritorno di Jujutsu Kaisen e all’arrivo di nuovi titoli molto attesi. Questo mese si distingue come uno dei più significativi per la piattaforma, offrendo agli appassionati una selezione di serie di grande interesse. La stagione in corso rappresenta un momento importante per gli amanti dell’animazione giapponese, confermando il ruolo di Crunchyroll come punto di riferimento nel settore.

Gennaio si sta rivelando uno dei mesi più importanti di sempre per Crunchyroll, grazie al ritorno di serie amatissime e al debutto di titoli attesissimi dal pubblico. Solo in queste settimane torneranno anime come Oshi no Ko, Frieren – Oltre la fine del viaggio, My Hero Academia: Vigilantes e Hell's Paradise. Ma questa settimana è arrivato uno dei comeback più attesi del 2026 e l'entusiasmo dei fan è stato tale da mandare temporaneamente in crisi i server della piattaforma. Il ritorno di un celebre stregone shōnen, infatti, ha fatto letteralmente esplodere il traffico online, complice l'avvio della terza stagione incentrata su un nuovo e letale gioco.

Jujutsu Kaisen 3x03: quando esce e dove guardare il nuovo episodio - Dopo la doppia premiere, Jujutsu Kaisen 3 entra nel ritmo settimanale: episodio 3 in arrivo la prossima settimana, puntuale su Crunchyroll. anime.everyeye.it

La Stagione 3 di JJK è uscita e Mappa è tutta un'opera d'arte nella nuova canzone d'apertura - La stagione 3 di Jujutsu Kaisen è arrivata con una sorprendente sequenza di apertura che sta già attirando l'attenzione online. notebookcheck.it

Promemoria. I primi due episodi della terza stagione di Jujutsu Kaisen arriveranno in streaming la prossima settimana, giovedì 8 gennaio. - Così inizia l’anno con l’atteso ritorno di Yuta, Megumi, Kenjaku, Itadori e altri ancora. - facebook.com facebook

