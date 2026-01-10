il ritorno di jujutsu kaisen ha mandato in tilt crunchyroll

A gennaio, Crunchyroll ha registrato un picco di attenzione grazie al ritorno di Jujutsu Kaisen e all’arrivo di nuovi titoli molto attesi. Questa fase rappresenta un momento importante per la piattaforma di streaming, che continua a offrire contenuti di grande interesse per gli appassionati di anime. La ripresa di serie popolari e l’introduzione di novità rafforzano la posizione di Crunchyroll nel panorama dell’intrattenimento digitale.

Gennaio si sta rivelando uno dei mesi più importanti di sempre per Crunchyroll, grazie al ritorno di serie amatissime e al debutto di titoli attesissimi dal pubblico. Solo in queste settimane torneranno anime come Oshi no Ko, Frieren – Oltre la fine del viaggio, My Hero Academia: Vigilantes e Hell’s Paradise. Ma questa settimana è arrivato uno dei comeback più attesi del 2026 e l’entusiasmo dei fan è stato tale da mandare temporaneamente in crisi i server della piattaforma. Il ritorno di un celebre stregone sh?nen, infatti, ha fatto letteralmente esplodere il traffico online, complice l’avvio della terza stagione incentrata su un nuovo e letale gioco. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

