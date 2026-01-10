Il ricordo in Italia e Svizzera Lacrime e rose bianche Mattarella | Ora giustizia

In Italia e Svizzera, il dolore per la tragedia di Capodanno si accompagna a momenti di solidarietà e ricordo. Mentre una neve copre Crans-Montana, i familiari delle vittime e le autorità rafforzano il loro sostegno, auspicando giustizia. Un dolore condiviso che unisce i paesi, sottolineando l’importanza di rispetto e memoria in momenti così difficili.

Mentre una fitta coltre di neve ricopre Crans-Montana facendo sprofondare in un silenzio ovattato i luoghi della tragedia di Capodanno, da Martigny a Roma l’abbraccio istituzionale stringe i familiari delle 40 vittime (sei italiane), e 116 feriti dell’ incendio a Le Constellation. Alle 13,59 la Svizzera, nella giornata di lutto nazionale, si è fermata per un minuto di silenzio interrotto alle 14 dal suono delle campane di tutte le chiese del Paese. Negli stessi istanti, sulle note della Quinta Sinfonia di Mahler suonata dalla pianista Beatrice Berrut, si è aperta la cerimonia che ha riunito oltre mille invitati al Centro esposizioni e congressi della piccola cittadina sul gomito del Rodano, nel Vallese romando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ricordo in Italia e Svizzera. Lacrime e rose bianche . Mattarella: "Ora giustizia" Leggi anche: Rose bianche per i ragazzi morti a Crans, Mattarella e Macron alla commemorazione in Svizzera: «Non succeda mai più» – Le foto Leggi anche: Evan Delogu, una folla per l’addio fra lacrime e rose bianche. “Per noi era un angelo” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il ricordo in Italia e Svizzera. Lacrime e rose bianche . Mattarella: Ora giustizia; Crans-Montana, lutto nazionale in Svizzera e cerimonia a Martigny. Disposto arresto per Moretti - Metsola: Regole e controlli perché non accada più; Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; Crans-Montana, le lacrime del gestore di un bar: Disastro, non si possono vendere superalcolici ai bambini. Il ricordo in Italia e Svizzera. Lacrime e rose bianche . Mattarella: "Ora giustizia" - Meloni ai familiari delle vittime: "Restate coesi, lo Stato è con voi". quotidiano.net

L'addio alle giovani vittime di Crans-Montana. 'Abbiamo sete di verità, l'Italia sia parte civile' - Una folla di giovani ha preso parte ai riti funebri di Riccardo Minghetti a Roma e di Giovanni Tamburri a Bologna, entrambi sedicenni, che si sono svolti in mattinata. ansa.it

Crans-Montana, Italia e Svizzera unite nell’ultimo saluto a Giovanni, Riccardo, Achille, Chiara e Sofia, domani a Genova l’addio a Emanuele - Montana, l’Italia piange le giovani vittime dell’incendio di Capodanno: funerali a Roma, Bologna, Milano e Lugano, minuto di silenzio nelle scuole. msn.com

LUTTO A Martigny il momento del ricordo, con la partecipazione dei rappresentanti delle massime istituzioni di Svizzera, Francia e Italia. - facebook.com facebook

Franca Ciampi: «A 105 anni ricordo ancora le cento tappe in Italia con Carlo. Questi sono tempi bui, soffro per i giovani. Gli amici miei e di Carlo non ci sono più ma non mi sento sola, sono circondata dall'affetto dei miei cari» x.com

