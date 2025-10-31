Evan Delogu una folla per l’addio fra lacrime e rose bianche Per noi era un angelo

In centinaia ai funerali a Bellaria, con rito ortodosso, del diciottenne morto in moto. I messaggi degli amici: “Ora impenni in paradiso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

