Evan Delogu una folla per l’addio fra lacrime e rose bianche Per noi era un angelo
In centinaia ai funerali a Bellaria, con rito ortodosso, del diciottenne morto in moto. I messaggi degli amici: “Ora impenni in paradiso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In 500 ai funerali di Evan Delogu, lacrime e un cuore di rose bianche. Con Andrea anche Nikita Perotti - facebook.com Vai su Facebook
L'addio a Evan Delogu, la commozione della sorella Andrea e del padre: "Era un angelo" #rimini #delogu #31ottobre - X Vai su X
“Evan Delogu, un angelo per la sua famiglia”: folla e vip in lutto per l’ultimo saluto al ragazzo di 18 anni - In chiesa anche Nikita Perotti, ballerino e compagno di Andrea a Ballando con le Stelle ... Segnala msn.com
L’addio a Evan Delogu, Andrea stretta al padre Walter ai funerali: “Ora è un angelo” - In centinaia per l’ultimo saluto a Evan Delogu a Bellaria Igea Marina: la sorella Andrea, chiusa in un silenzio composto, accanto al papà Walter e alla mamma di Evan ... dilei.it scrive