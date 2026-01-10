Il Regno Unito stanza 230 milioni per le truppe in Ucraina E Parigi prepara 6 mila soldati

Il Regno Unito ha annunciato un investimento di 230 milioni di euro per supportare le truppe in Ucraina, mentre Parigi si prepara a inviare 6 mila soldati. In un contesto di crescente tensione, le capitali europee valutano le future strategie di stabilità e sicurezza, evidenziando l’importanza di un’azione concertata nella regione. La situazione sul terreno resta complessa, con sviluppi che influenzano l’equilibrio politico e militare in Europa.

Il conflitto in Ucraina entra in una fase cruciale, mentre sul campo continuano gli attacchi incrociati e nelle capitali europee si ragiona già sul dopoguerra. Francia e Regno Unito preparano il terreno a un possibile dispiegamento di truppe in caso di cessate il fuoco, mentre Kiev resta sotto pressione per i raid russi che colpiscono infrastrutture vitali, lasciando la capitale senza elettricità, acqua e riscaldamento. Sul piano diplomatico cresce la mobilitazione internazionale, con una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu richiesta dall'Ucraina.

Londra stanza 230 milioni in vista della forza multilaterale in Ucraina - Il Regno Unito mobiliterà 200 milioni di sterline (230 milioni di euro) per preparare il suo esercito in vista di un futuro dispiegamento di una forza multinazionale in U ... tuttosport.com

