regno unito e francia pronti a schierare le truppe in ucraina dopo il cessate il fuoco

Il Regno Unito e la Francia hanno annunciato la disponibilità a schierare truppe in Ucraina, qualora si concretizzasse un accordo di pace. La loro posizione deriva dalla volontà di sostenere la stabilità nella regione, anche se si prevedono possibili resistenze da parte della Russia. La situazione rimane in evoluzione, con l’attenzione rivolta agli sviluppi diplomatici e alle eventuali decisioni sul campo.

Il Regno Unito e la Francia hanno dichiarato di essere pronte a inviare truppe in Ucraina, nel caso in cui si raggiunga un accordo di pace, sebbene la Russia probabilmente lo ostacolerà. L’annuncio è arrivato dopo un vertice a Parigi ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron. All’incontro hanno partecipato oltre due dozzine di leader degli Stati che compongono la “Coalizione dei Volenterosi” degli alleati ucraini. Presenti anche l’inviato statunitense Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner. La dichiarazione della “Coalizione dei Volenterosi”. Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato martedì sera la dichiarazione d’intenti trilaterale, dopo ore di colloqui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

