Il Pd ribadisce la linea | Maineri è la proposta

Il Partito Democratico ribadisce la propria posizione: Stefano Maineri rimane la proposta ufficiale per la candidatura a sindaco. Dopo le speculazioni su un possibile nome alternativo, il PD di Viareggio conferma di aver già adottato una decisione condivisa, mantenendo coerenza con la linea stabilita. La chiarezza nelle scelte interne si inserisce in un percorso di stabilità e rispetto delle procedure democratiche.

Dopo che nei giorni scorsi è tornato a circolare il nome dell’ex assessore regionale, "esponente ed iscritto del PD lucchese", Stefano Baccelli come possibile proposta di candidatura a sindaco per il campo largo, "Per dovere di cronaca" il Partito Democratico di Viareggio interviene, sottolineando "di aver già compiuto una scelta chiara e condivisa. Attraverso un percorso di consultazioni trasparente, ampio e partecipato dei propri iscritti, a cui ha fatto seguito il voto negli organismi preposti, il Partito Democratico ha indicato Federica Maineri come propria proposta di candidatura a sindaca per la coalizione di centrosinistra". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Pd ribadisce la linea: "Maineri è la proposta" Leggi anche: Il Cantiere scricchiola. La Maineri, il Pd e i malumori interni Leggi anche: Ecco la proposta che unisce davvero tutto il Pd: vietato mangiare la carne di cavallo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il Pd ribadisce la linea: Maineri è la proposta. Il Pd ribadisce la linea: "Maineri è la proposta" - Dopo che nei giorni scorsi è tornato a circolare il nome dell’ex assessore regionale, "esponente ed iscritto del PD ... lanazione.it

