Il Cantiere scricchiola La Maineri il Pd e i malumori interni
La candidatura di Federica Maineri avanzata nei giorni scorsi dal Pd, dopo le consultanzioni interne, ha lasciato qualche malumore all’interno del Cantiere di Centrosinistra, in costruzione in vista delle amministrative 2026. Ma ora filtra qualche mugugno dall’interno del Pd. Marco Corsetti della segreteria comunale ha postato un lungo video su Facebook, per offrire qualche spunto di riflessione. E il messaggio è chiaro: la fuga in avanti su una candidatura potrebbe portare a delle spaccature interne al centrosinistra invece che rafforzarlo. Secondo Corsetti, infatti, occorre prima elaborare un progetto di governo con le altre realtà della coalizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
